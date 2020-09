Spaventoso schianto auto-moto sulla Statale, biker in gravi condizioni

Ennesimo brutto incidente in moto nel Bresciano, dopo quello che ha visto protagonista a Edolo un ragazzo di 21 anni. Martedì pomeriggio, verso le 13, un 64enne si è schiantato con la sua Yamaha contro una Golf, lungo la SS 45bis a Toscolano Maderno, a un centinaia di metri dal campeggio Lefà.

Ancora non è chiara la dinamica del sinistro, sulla quale stanno indagando gli agenti della Locale. Ma l'impatto è stato molto violento e, per soccorrere il biker, è stato necessario far intervenire l'elisoccorso da Brescia, atterrato direttamente sulla Statale. Dopo essere stato stabilizzato, il centauro è stato portato in volo alla Poliambulanza e lì ricoverato in gravi condizioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Illesi i due ragazzi che viaggiavano sulla Volkswagen, un 29enne e una 28enne. Per permettere le operazioni di polizia e 118, la strada è stata chiusa e traffico bloccato per circa mezzora. Inevitabili lunghe code in entrambi i sensi di marcia.