Auto svolta verso il bar e centra un moto: ragazzo in gravi condizioni

Brutto incidente in moto per un ragazzo di 21 anni martedì mattina. Verso le 8, il giovane si è schiantato con la moto contro un'auto lungo via Marconi a Edolo, riportando gravi ferite: è stato soccorso dall'eliambulanza e portato d'urgenza all'ospedale Civile di Brescia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da una prima ricostruzione, pare che a causare l'incidente sia stato l'automobilista al volante di un'Audi nera: mentre viaggiava verso valle, ha svoltato verso sinistra per entrare nel parcheggio di un bar, non accorgendosi che in direzione opposta stava sopraggiungendo il 21enne. L'impatto è stato violento e il giovane è rovinato sull'asfalto. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Locale.