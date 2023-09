Lo scooter sbanda, paurosa caduta sull'asfalto: è grave in ospedale

Sono gravi le condizioni del turista austriaco di 52 anni rimasto coinvolto in un brutto incidente martedì pomeriggio – erano circa le 15.30 – in Via Provinciale (la Sp38) a Tignale. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Locale, intervenuti per i rilievi, il 52enne avrebbe fatto tutto da solo: era a bordo di uno scooter insieme alla moglie, sua coetanea, quando avrebbe perso il controllo del mezzo nella zona degli incroci con Via Riel e Via Trieste.

Grave in ospedale dopo l'incidente

A conseguenza di ciò, una brusca caduta sull'asfalto che gli avrebbe procurato gravi ferite al torace: tempo pochi minuti ed è stato soccorso da un'ambulanza dei Volontari del Garda, poi caricato a bordo dell'elicottero decollato da Verona e infine trasferito d'urgenza al Civile di Brescia, dove è stato ricoverato in codice rosso e con riserva di prognosi (in serata non era ancora stato dichiarato fuori pericolo).

Solo ferite lievi per la donna che era con lui: è stata soccorsa dall'ambulanza dei volontari di Tremosine e accompagnata in ospedale a Gavardo per accertamenti, ricoverata in codice verde. Per consentire le operazioni di soccorso la strada è rimasta chiusa al traffico per oltre un'ora.

Â