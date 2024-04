L’ultimo saluto a Stefano, ucciso da un automobilista ubriaco: "Siamo distrutti"

Lacrime e dolore a Salò: nel pomeriggio di oggi, lunedì 15 aprile, nel Duomo della cittadina gardesana verranno celebrati i funerali di Stefano Piergallini, il 35enne falciato e ucciso da un automobilista ubriaco mentre tornava, in sella al suo scooter, dal lavoro.

Il funerale

A darne notizia è il fratello Luigi: “Oggi daremo l'ultimo saluto a mio fratello Stefano: volevo ringraziare davvero tutti a nome mio e della mia famiglia. Non penso ci sia da dire altro per quello che è successo, se non che siamo distrutti per la perdita del nostro Stefano”, si legge sui social.

In questi terribili giorni tutta la comunità si è stretta attorno ai parenti della giovane vittima. La famiglia Piergallini è infatti molto nota e stimata in paese. Il padre Carlo gestisce, insieme alle sorelle, una pasticceria a Cunettone, la madre Francesca Lazzari è molto attiva in parrocchia e in paese ed è candidata per le prossime elezioni amministrative. Oltre ai genitori e al fratello, lo piangono la compagna Gemma e la nonna Rosella.

Il terribile incidente

Il tragico incidente alle 22 di venerdì sera: Stefano, che lavorava in un supermercato di Desenzano e si occupava di consegnare la spesa a domicilio, stava rincasando a bordo del suo scooter quando una Bmw in fase di sorpasso lo ha colpito in pieno, lungo la Sp 572, all’altezza del vivaio Cherubini di Padenghe. Sbalzato dalla sella per oltre 70 metri, il 35enne è morto sul colpo.

Arrestato l'automobilista ubriaco

Il 28enne originario di Pralboino che era al volante della Bmw è stato arrestato nelle scorse ore con l’accusa di omicidio stradale: stando a quando emerso dagli accertamenti, era ubriaco quando ha centrato lo scooter di Piergallini. Il pm di turno ha disposto gli arresti domiciliari, in attesa della convalida del provvedimento.