Incidente in scooter, muore sul colpo: Stefano Diaferio aveva solo 18 anni

Incidente mortale sulle strade del Basso Garda: la vittima è il giovane Stefano Diaferio, di soli 18 anni. Il dramma ha avuto luogo nel tardo pomeriggio di venerdì, intorno alle 17.45, in via Galileo Ferraris a Valeggio sul Mincio, a poche decina di metri dall'abitazione del ragazzo.

La dinamica

Diaferio si trovava in sella al proprio scooter, quando ne avrebbe perso il controllo venendo sbalzato a terra. Per i soccorsi, il personale del 118 è arrivato sul posto anche con l'eliambulanza, ma i tentativi di salvare la vita del ragazzo sono risultati vani: troppo gravi le ferite riportate, per lui non c'è stato nulla da fare. La ricostruzione della dinamica è stata affidata ai carabinieri: al momento, non risultano essere coinvolti altri veicoli.

Le lacrime per Stefano

Classe 2006, Stefano frequentava il liceo Galileo Galilei a Verona e correva in mountain bike per la Barbieri di Valeggio, con la quale era atteso per una competizione nel weekend: "Un abbraccio a Beppe e Janine, a Frà, ai nonni, a tutta la famiglia. Ieri è volato in Cielo un Figlio, un Figlio anche Nostro, un Figlio della Sc Barbieri", è il messaggio su Facebook della società ciclista.

C'è grande sgomento in paese per l'improvvisa tragedia: la comunità che si è stretta attorno al papà Giuseppe, alla mamma Janine e alla sorella maggiore Francesca.