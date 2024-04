Frontale con uno scooter: positivo all'alcol test, arrestato il conducente della Bmw

Ubriaco, avrebbe sorpassato l'auto che lo precedeva, investendo mortalmente l'incolpevole conducente di uno scooter che viaggiava in direzione opposta. È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale il 28enne originario di Pralboino, nella Bassa Bresciana, che nella serata di venerdì a bordo della sua Bmw Serie 3 si è scontrato con lo scooter sul quale viaggiava Stefano Piergallini, 36enne di Salò.

Nella giornata di ieri sono stati resi noti gli esiti delle analisi del sangue del 28enne, che è risultato essere positivo all'alcol test. Il pm di turno ha disposto gli arresti domiciliari, in attesa della convalida del provvedimento: il giovane rischia di essere incriminato per omicidio stradale.

Lo scontro fatale, ricordiamolo, è avvenuto lungo la Sp 572 Desenzano-Salò, nel territorio di Padenghe, all'altezza del Vivaio Cherubini. La vittima stava tornando a casa, a Villa di Salò, dopo il turno di lavoro a Desenzano, dove si occupa delle consegne a domicilio per Esselunga. I funerali si svolgeranno domani, lunedi 15 aprile, alle ore 15.00 nel Duomo di Salò, con partenza dalla Casa Funeraria Tedeschi in Via S. Benedetto 34 a Salo.