Il dramma di Stefano: morto in autostrada mentre andava al lavoro

E' Stefano Bua la vittima del drammatico schianto di mercoledì mattina sull'autostrada A21, all'altezza dell'area di servizio Ghedi Ovest tra i paesi di Montirone e Bagnolo Mella, in territorio di quest'ultimo. Il 58enne era alla guida del suo furgone e pare stesse uscendo proprio dall'area di servizio quando avrebbe centrato in pieno un camion che viaggiava nella stessa direzione di marcia: nello schianto inizialmente sembrava fosse rimasto coinvolto anche un terzo veicolo.

Impatto violentissimo, e purtroppo fatale: a seguito dell'incidente Stefano Bua sarebbe morto sul colpo. E' rimasto incastrato tra le lamiere del furgone, e liberato dai Vigili del Fuoco: inutili purtroppo i disperati tentativi di rianimarlo, sul posto oltre all'automedica anche due ambulanze arrivate da Brescia e Flero, l'elisoccorso decollato dalla città.

Autostrada chiusa per più di 4 ore

Solo lievi ferite per il camionista bresciano di 59 anni alla guida del mezzo pesante coinvolto nel sinistro, trasferito in codice verde all'ospedale di Manerbio. Il sinistro si è verificato all'altezza del km 231: i mezzi incidentati hanno occupato gran parte della carreggiata, e il tratto di autostrada è rimasto chiuso al traffico addirittura per quattro ore, causando non pochi disagi.

Le indagini sono affidate agli agenti della Polizia Stradale di Montichiari, intervenuti per i rilievi: non si esclude, come da prassi, che venga aperto un fascicolo per omicidio stradale. La salma del povero Bua rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria. Originario di Monza, da tempo abitava in provincia di Verona.