Terribile frontale nel Bresciano: le lacrime per Marco, aveva solo 29 anni

È morto tra le lamiere accartocciate della sua Renault Clio, mentre rincasava dopo aver lavorato tutta la notte in fonderia. Questo il tragico destino di Marco Gianvito, 29enne originario di Lovere e di casa a Sovere, nella Bergamasca. Il dramma si è consumato mercoledì mattina, lungo la Statale 42, in territorio di Artogne.

Stando ai racconti di alcuni automobilisti, il giovane operaio - lavorava alla Pressofusioni Sebine Spa - avrebbe invaso l’opposta corsia di marcia più volte, mentre viaggiava in direzione della città, pochi istanti prima del fatale scontro con un Suv. L’esatta dinamica è al vaglio dei carabinieri di Breno, ma l’ipotesi più probabile è che ci sia un colpo di sonno all’origine delle ripetute sbandate. La donna - una 48enne di Pian Camuno - che era al volante del Suv non avrebbe potuto far nulla per evitare l’impatto. Dopo il frontale, l'utilitaria è finita contro il guardrail.

L’allarme è scattato verso le 9.12, in codice rosso: per i soccorsi sono state inviate due autolettighe e l’eliambulanza, oltre a una squadra dei Vigili del Fuoco. A destare maggiore preoccupazione sono state - fin dai primi istanti - le condizioni del 29enne: estratto dalla lamiere della sua auto, è stato rianimato a lungo sull'asfalto. Purtroppo i sanitari hanno dovuto arrendersi, dopo oltre un'ora di tentativi, e dichiarare il decesso. Per la 48enne un forte shock e diversi traumi ma - pare - non di grave entità: è stata ricoverata alla Poliambulanza di Brescia in codice giallo.

La Statale 42 è stata chiusa per circa tre ore - tra Pian Camuno e Darfo - proprio per consentire le operazioni di soccorso. Inevitabilmente si sono formate code di chilometri, in entrambe le direzioni di marcia. La situazione è tornata alla normalità dopo mezzogiorno.