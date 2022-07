Terribile frontale tra due auto: morto un uomo, chiusa la Statale

Una vittima, Statale chiusa e traffico nel caos. È il pesantissimo bilancio dell’incidente avvenuto, mercoledì mattina, lungo la Statale 42 in territorio di Artogne. Stando alle primissime informazioni trapelate, due auto si sarebbero scontrate frontalmente.

L’allarme è scattato verso le 9.12, in codice rosso: per i soccorsi sono state inviate due autolettighe e l’eliambulanza, oltre a una squadra dei Vigili del Fuoco. Due le persone coinvolte: a destare maggiore preoccupazione sono state - fin dai primi istanti - le condizioni di un uomo di 30 anni: estratto dalla lamiere della sua auto, è stato rianimato a lungo sull'asfalto. Purtroppo i sanitari hanno dovuto arrendersi, dopo oltre un'ora di tentativi, e dichiarare il decesso.

L'altra persona rimasta ferita non sarebbe in condizioni critiche: è stata trasportata in ospedale in codice giallo. La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Breno, sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità.

Caos traffico

La Statale 42 è stata chiusa, proprio per consentire le operazioni di soccorso: uscita obbligatoria a Pian Camuno per chi viaggia verso l’alta Valcamonica e a Darfo per chi invece è diretto verso il Lago d’Iseo. Segnalate code di chilometri in entrambe le direzioni di marcia. Rallentamenti e disagi anche sulle strade secondarie.