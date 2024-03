Camion si ribalta e finisce nel cortile di una casa: soccorsi in codice rosso

Spaventoso incidente nella prima mattinata di oggi (giovedì 14 marzo) a Soiano del Lago. Poco prima delle 9, un camion si è ribaltato mentre percorreva via Portole finendo la sua corsa all'interno del cortile di un'abitazione.



I soccorsi sono scattati in codice rosso: sul posto sono intervenute un'ambulanza di Garda Emergenze e un'automedica, oltre a una squadra dei vigili del fuoco di Salò e a una pattuglia della polizia locale della Valtenesi.

Il conducente del camion - un uomo di 35 anni - dopo le prime cure sul posto è stato trasferito in ambulanza in ospedale. Per fortuna le sue condizioni sono meno gravi di quanto temuto: il ricovero è avvenuto in codice giallo.

Stando alle primissime ricostruzioni, il 35enne avrebbe fatto tutto da solo: per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del camion che si è ribaltato su un fianco, finendo la sua corsa nel cortile di una casa.