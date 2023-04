Moto contro auto, terribile schianto all'incrocio: biker in gravi condizioni

Un uomo di 58 anni è stato ricoverato al Civile di Brescia in seguito a un incidente in moto: le sue condizioni sarebbero critiche. Lo schianto è avvenuto verso le 21.30 di ieri (sabato 8 aprile) all’incrocio tra via Chiodi e via Verona a Sirmione. La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso e sul posto sono sopraggiunte due ambulanze, oltre all’elisoccorso decollato da Brescia.

Le condizioni del biker sono apparse immediatamente gravi: stabilizzato sul posto dall’equipe medica dell’elisoccorso e dai volontari del 118, il 58enne è stato trasferito d’urgenza - a bordo dell’elicottero - al nosocomio cittadino e poi ricoverato in codice rosso. La polizia stradale di Iseo si è occupata dei rilievi e degli accertamenti di rito e sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.