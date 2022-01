Terribile frontale auto-scooter: due feriti, uno è gravissimo al Civile

Un 64enne di origini indiane è stato ricoverato in codice rosso al Civile di Brescia, dopo essere rimasto vittima di un incidente in scooter stamattina a Cologne, in località Macina.

Verso le 7.20, l'uomo stava guidando il motociclo lungo via Francesca; seduto alle sue spalle, c'era invece un passeggero di 55 anni, suo connazionale. Per cause ancora da accertare, il mezzo si è scontrato frontalmente con una Fiat Panda che procedeva in direzione opposta. Un impatto terribile, nel quale ha avuto la peggio lo scooterista.

Gli uomini della Croce Rossa di Palazzolo lo hanno trovato in arresto cardiaco; presentava inoltre traumi al torace e al volto. Purtroppo, l'elisoccorso non è potuto intervenire a causa della nebbia: è stato così portato nel nosocomio cittadino a bordo dell'autolettiga.

Meno grave il passeggero, portato all'ospedale di Chiari per il ricovero in codice giallo. Pare che i due si stessero recando al lavoro in un'azienda agricola di Cologne.