Porsche svolta a sinistra e investe un motociclista: giovane si frattura una gamba

Il più classico degli incidenti, l'auto che svolta a sinistra e investe la moto (in sorpasso), scaraventando a terra il centauro. È avvenuto ancora una volta questa mattina, poco dopo mezzogiorno, lungo la strada tra Rovato e Coccaglio, in via Vittorio Emanuele II.

La Porsche Cayenne di colore bianco, guidata da un 53enne, procedeva in direzione di Coccaglio. In prossimità del distributore di carburante Eni l'automobilista ha svoltato a sinistra e ha centrato con la parte anteriore sinistra del mezzo la moto che procedeva nel suo stesso senso di marcia.

L'urto è stato violento, e il centauro - un ragazzo di soli 17 anni - è stato sbalzato a diversi metri di distanza. Per le cure del caso è stata chiamata l'eliambulanza. Prelevato, il ferito è stato elitrasportato in ospedale. Il giovanissimo non è in pericolo di vita, ma ha riportato una frattura della gamba. I rilievi sono stati condotti dagli agenti della Polizia Locale del Monte Orfano.