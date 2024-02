Moto svolta per entrare nel parcheggio, ma non vede l'auto che sta arrivando

L'allarme in codice rosso è scattato attorno alle 21. Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, venerdì 2 febbraio, in Valle Camonica, a Niardo. Protagonisti un ragazzo del paese e il conducente di una Ford Fiesta.

Il giovane viaggiava in via Gera a bordo di una motocicletta Aprilia in direzione nord, l'auto nel senso di marcia opposto. Nei pressi dell'ingresso del parcheggio del ristorante «La Villetta», senza accorgersi che sopraggiungeva l'utilitaria il giovane ha svoltato per entrare. L'urto è stato inevitabile, con il conducente della Fiesta che non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto.

Lo scontro è stato violento: la moto Aprilia è andata completamente distrutta, l'auto pesantemente danneggiata nell'anteriore destro. Ad avere la peggio è stato il giovane, trasportato in ospedale a Esine.