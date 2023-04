Schianto auto-moto di fronte alla farmacia: ragazzo portato al Civile

Brutto incidente stradale a Sarezzo, lungo via Repubblica, verso le 16.45 di giovedì 6 aprile. Per cause ancora da accertare, un'auto e una moto si sono scontrate a pochi metri dalla farmacia Appodia.



A seguito dell'impatto, il biker – un 19enne – è rovinato sull'asfalto riportando lesioni di media gravità: soccorso da un'ambulanza, è stato portato all'ospedale Civile di Brescia e lì ricoverato in codice giallo.

I rilievi e la gestione del traffico sono stati affidati agli uomini della polizia locale della Valle Trompia, guidati dal comandante Patrizio Tosoni.