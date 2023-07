Camion sbanda sul marciapiede: strage di colonnine in marmo

Un autoarticolato in transito in Via Provinciale a Sale Marasino ha abbattuto nove colonnine in marmo fuori dal cimitero: dal valore inestimabile, giacevano sul ciglio della strada e di fianco al camposanto da più di un secolo, dalla seconda metà dell'Ottocento.

Le colonnine travolte dal rimorchio

Il camionista non si sarebbe accorto di aver lasciato aperta la parte posteriore del cassone del rimorchio: la circostanza ha fatto sì che il cassone, dopo una sbandata in curva, si sia piegato quanto basta per scardinare una ad una le nove preziose colonne. L'autista si è subito accorto del danno, si è fermato e ha allertato le autorità: fortunatamente nell'incidente non sono rimasti coinvolti veicoli o persone.

Il Comune è prontamente intervenuto e ha fatto transennare l'area danneggiata: le colonne ormai ridotte a pezzi sono state per il momento recuperate e trasferite poco lontano, si cerca ora di capire se potranno mai essere ricostruite.