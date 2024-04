C’è un indagato per la morte di Ruben Wlodkowski, 32 anni, la vittima del tragico incidente stradale di via Verona a Sirmione: è il moldavo di 47 anni alla guida del furgone Volkswagen con cui si è schiantata la Porsche Cayenne, guidata da un 28enne di origini albanesi e di casa a Peschiera, che a seguito dell’impatto frontale-laterale (a quanto pare e forte velocità) è finita prima in un fosso e poi contro un albero. Anche il conducente della Porsche, attualmente ricoverato in prognosi riservata al Civile – non è ancora fuori pericolo – potrebbe però essere iscritto nel registro dei fatti di reato, in concorso di colpa e proprio per la velocità sostenuta del mezzo, nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla Procura di Brescia per omicidio stradale e i cui approfondimenti sono affidati alla Polstrada di Desenzano.

Il drammatico incidente

L’incidente, ricordiamo, è avvenuto poco dopo le 20 all’incrocio tra Via Verona e Via Verdi, all’altezza di Punta Grò. La Porsche, che viaggiava in direzione Peschiera, avrebbe centrato il furgone in uscita dalla strada secondaria, scatenando la paurosa e fatale carambola. A bordo del van c’era un’intera famiglia di origini moldave, che non vive in zona ma era sul lago per una gita e si stava dirigendo verso casa: alla guida il papà di 47 anni, a bordo anche la moglie (41 anni), i due figli di 8 e 16 anni, la nonna di 73, tutti feriti in modo lieve, medicati in loco e nemmeno ospedalizzati. Sul posto automedica e infermierizzata, l’elisoccorso, due ambulanze della Croce Rossa, squadre dei Vigili del Fuoco da Brescia, Mantova e Verona.

Le indagini della Polstrada

Gravissimo l’amico, Ruben Wlodkowski è invece morto sul colpo. La salma verrà sottoposta nella giornata di martedì a ulteriori accertamenti medico-legali, poi la magistratura deciderà se sarà il caso di affidarla alla famiglia. Sono sotto sequestro anche i due mezzi coinvolti nell’incidente: la Polstrada nel frattempo ha raccolto le varie testimonianze di chi ha assistito alla scena oltre alle immagini delle telecamere attive in zona. Come da prassi, il 47enne alla guida del furgone è stato sottoposto ai test di rito: negativo a quello alcolemico, si attendono gli esiti degli esami tossicologici.

Di origini polacche ma nato e cresciuto a Peschiera, Ruben Wlodkowski abitava a Valeggio sul Mincio: aveva studiato a Mantova e Valeggio e ora era titolare della WR Infissi, piccola azienda artigiana specializzata nella posa di infissi, arredi e controsoffitti. Lascia nel dolore la compagna Chiara – stavano insieme da 14 anni e hanno due figli, un bambino di 6 e una bimba di 3 anni –, la madre Margherita, due fratelli e tre sorelle.