È morto, a soli 32 anni, tra le lamiere della Porsche Cayenne finita in un fosso, e poi contro un albero, dopo lo schianto con un furgone Volkswagen avvenuto a Sirmione. Ruben Wlodkowski, di origine polacca ma nato e cresciuto a Peschiera del Garda, viaggiava come passeggero a bordo dell'auto di lusso: al volante c'era un 28enne di origine albanese, anche lui di casa nella cittadina della sponda veronese del Benaco.

Gravissimo l'amico

Per il povero Ruben, padre di due figli piccoli, non c'è stato nulla da fare, mentre l'amico 28enne è stato estratto dalle lamiere in gravissime condizioni, e portato con l’elisoccorso al Civile di Brescia: sta lottando per la vita e la prognosi resta riservata. Solo un forte spavento, ma nessuna grave ferita per la famiglia, di origine moldava, che viaggiava sul furgone: una bimba di 8 anni, un ragazzino di 16, i genitori e la nonna sono sono stati medicati sul posto dai sanitari del 118, ma per nessuno di loro si sarebbe reso necessario il trasporto in ospedale.

I soccorsi

Sul posto, oltre all’elisoccorso, sono intervenute due ambulanze della Croce Rossa, un'automedica e l'infermierizzata da Desenzano e Castiglione. Tre, invece, le squadre dei Vigili del Fuoco impegnate nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza, due arrivate dai comandi provinciali di Brescia e Mantova e la terza dal comando di Verona.

La dinamica dello schianto, avvenuto verso le 20 di domenica 7 aprile di fronte a Punta Grò, è al vaglio della Polizia Stradale di Desenzano: stando a una primissima ricostruzione, la Porsche Cayenne del 28enne viaggiava lungo Via Verona in direzione Peschiera, quando si sarebbe trovata di fronte il furgone in uscita da via Verdi. Nel tentare di evitare lo scontro, ha finito per ribaltarsi nel fosso e colpire in pieno una pianta.

Chi era la vittima

Ruben Wlodkowski aveva studiato a Mantova e a Valeggio sul Mincio, dove aveva sede la sua ditta individuale: era un artigiano e si occupava della posa in opera di infissi, arredi e controsoffitti. “Era quell’amico speciale che tutti vorrebbero, quel padre che tutti i bambini vorrebbero: una persona onesta e pura che al mondo d’oggi non si trova”, scrive sui social un amico del giovane padre.