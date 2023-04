Non rispetta lo stop e si schianta con un'altra auto: ferite 2 donne

Ci sarebbe una mancata precedenza all'origine dell'incidente stradale di martedì all'incrocio tra Via Ghislandi e Via Cascina Fiorita a Roncadelle: lo schianto, poco dopo le 13, ha interessato una Citroen C1 e una Opel Corsa. Sarebbe stata la Citroen a non rispettare lo stop, ma sono in corso gli accertamenti della Polizia Locale.

Ferite due donne

Le due vetture si sono centrate sulla fiancata: a bordo c'erano due donne di 42 e 55 anni, entrambe ricoverate in ospedale ma con ferite non gravi. Una di loro è stata accompagnata in codice verde alla Poliambulanza da un'autolettiga del Sarc, Soccorso ambulanza Roncadelle Castelmella, l'altra in codice giallo alla clinica Sant'Anna da un mezzo della Croce Verde di Ospitaletto. Non sono mancati i disagi al traffico, con lunghe code e rallentamenti: le operazioni di soccorso e messa in sicurezza sono proseguite per circa un'ora.