Pauroso schianto in moto: giovane biker lotta per la vita in ospedale

È ricoverato al Civile in prognosi riservata (e ancora in pericolo di vita) il giovane biker, 37 anni, rimasto coinvolto in un pauroso schianto in moto nel primo pomeriggio di domenica a Roncadelle. Era in sella alla sua Suzuki Vstorm quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Toyota Chr che in quel momento stava svoltando: tutto è successo poco prima delle 13 in Via Guglielmo Ghislandi, allo svincolo per l'accesso in Tangenziale Sud (Sp11).

Altri due feriti nello schianto

Ferita anche la donna che era con lui: sua coetanea, è stata ricoverata in codice giallo al Civile. Così come il 24enne alla guida del mezzo: anche per lui un ricovero in codice giallo, ma alla clinica Sant'Anna. Sulla dinamica indaga la Polizia Stradale: sono da verificare le eventuali responsabilità che hanno condotto all'incidente. All'origine dello schianto ci sarebbe comunque una mancata precedenza.

Ampia mobilitazione di soccorsi. La centrale operativa ha inviato sul posto due automedica e ambulanze di Bresciasoccorso, Sarc Roncadelle e Croce Verde Ospitaletto. Il ferito più grave, 37 anni, è stato rianimato a lungo, intubato e poi trasferito d'urgenza al Civile, ricoverato in codice rosso a meno di un'ora dall'incidente. In serata non era ancora stato dichiarato fuori pericolo.