Schianto tra auto sulla Provinciale: 3 feriti (fra cui un bimbo) in ospedale

Verso le 7.45 della mattina di oggi, lunedì 25 marzo, un violento tamponamento si è verificato a Roè Volciano, lungo la Strada provinciale IV che – in quel tratto – prende il nome di via Roma. Nel sinistro, avvenuto all'altezza dell'incrocio con via del Marinaio, sono rimaste coinvolte due automobili, tra cui una Lancia Y.



Dopo la richiesta di soccorso al 112, sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia locale della Valsabbia, per mettere in sicurezza la zona, gestire il traffico e consentire il libero accesso dei mezzi di soccorso.



I sanitari sono sopraggiunti con le ambulanze del 118 e del nucleo volontari ANC Valle del Chiese: hanno subito preso in cura i tre feriti, tra cui due adulti e un bambino di 11 anni. I primi due sono stati portati all'ospedale di Gavardo per essere curati (sembrerebbe nulla di grave), il piccolo è stato invece trasportato nel nosocomio di Desenzano: il ricovero è avvenuto in codice giallo. Code e rallentamenti sono stati inevitabili: il traffico è tornato alla normalità dopo circa un'ora.