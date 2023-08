Pauroso incidente in galleria: sbalzati dalla moto, sono in Rianimazione

Pauroso incidente in galleria sulla Ss45bis, in quel tratto nota anche come Gardesana, in territorio di Riva del Garda: due bresciani, residenti in città, sono stati ricoverati in gravissime condizioni all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove attualmente si trovano nel reparto di Rianimazione. A quasi 24 ore dall'incidente non sono ancora stati dichiarati fuori pericolo.

Lo schianto intorno alle 12.30 alla galleria Orione. Una vettura condotta da turisti tedeschi avrebbe tentato una manovra vietata, un'inversione a U, forse per evitare una coda: proprio in quel momento sarebbe transitata la moto che trasportava i due bresciani. Impatto violentissimo: sbalzati dalla sella, sono stati entrambi soccorsi che erano privi di sensi.

Chiusa la strada

Sono stati medicati sul posto da ambulanza e automedica, intubati e trasferiti in ospedale a bordo dei due elicotteri chiamati a intervenire. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, intervenuti da Riva con 3 mezzi e 8 operatori, e gli agenti della Polizia Locale Alto Garda e Ledro, a cui sono stati affidati i rilievi oltre alla gestione della viabilità.