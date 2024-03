Auto si schianta contro i veicoli in sosta: la conducente era ubriaca fradicia

Era ubriaca fradicia e ha perso il controllo dell’auto, finendo per schiantarsi contro due macchine in sosta ai margini della carreggiata. Fortunatamente, la giovane donna non è rimasta ferita, ma per lei è scattato il ritiro della patente di guida, oltre a una denuncia per guida in stato di ebbrezza. L’incidente è avvenuto nella serata di sabato 9 marzo, lungo via Leonardo Da Vinci a Rezzato. Erano da poco passate le 20.30, quando è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze.

Oltre ai sanitari che hanno prestato le prime cure all’automobilista di 37 anni, sul posto è sopraggiunta una pattuglia della polizia locale di Rezzato, impegnata nei controlli per evitare le cosiddette “stragi del sabato sera”. Agli agenti non è sfuggito lo stato di alterazione in cui versava la giovane alla guida e la hanno sottoposto agli esami per accertare se avesse assunto alcolici prima di mettersi al volante. Il responso è stato inequivocabile: aveva 3,46 grammi di alcool per litro di sangue, un tasso sette volte superiore al consentito (il massimo tollerato dalla legge è 0,5). Nei suoi confronti, oltre al ritiro della patente, è scattata una denuncia per guida in stato d’ebbrezza.