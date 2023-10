Guida ubriaco, travolge un'auto con a bordo mamma, bimbo e nonna: poi scappa

Ubriaco, provoca un incidente e scappa: raggiunto dagli agenti della Polizia Locale, è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso, con contestuale ritiro della patente per 2 anni. Il protagonista è un 30enne residente nella Bassa: mercoledì pomeriggio a Rezzato, in Via Garibaldi vicino al parcheggio del supermercato, intorno alle 17 ha tamponato una Fiat Punto mentre era alla guida della sua Alfa Romeo, provocando gravi danni e (per fortuna) solo ferite lievi, ma senza fermarsi per la constatazione nonostante le sue evidenti responsabilità.

L’incidente e la fuga

A bordo della Fiat c’erano una madre di 37 anni, il figlio di appena 3 anni e la nonna di 70 anni: per loro un grande spavento, illesi mamma e bimbo, ricoverata in codice verde al Città di Brescia la 70enne, trasferita in ospedale da un’ambulanza della Croce Blu. Raccolti i primi rilievi, la Polizia Locale è partita all’inseguimento del 30enne in fuga.

È stato rintracciato prima di sera a Rovato, grazie alle telecamere di videosorveglianza che avevano registrato la targa. Individuato e fermato dagli agenti, è risultato ubriaco alla guida: patente sospesa, multa salatissima e doppia denuncia per fuga dall’incidente e omissione di soccorso.