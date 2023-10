Sbalzata sul cofano e sull’asfalto, è in Rianimazione: indagini per lesioni gravissime

Non è ancora fuori pericolo la ragazzina di 12 anni, di origini straniere, investita lunedì mattina sulle strisce pedonali mentre stava andando a scuola: stava attraversando la strada per salire sull’autobus che l’avrebbe accompagnata alle scuole medie. È successo poco prima delle 7.30 in Via Europa, un tratto della Strada provinciale 345, proprio di fronte alla farmacia comunale: la ragazzina è stata travolta da un suv, sbalzata sul cofano e poi sull’asfalto.

Ricoverata in Rianimazione

Sull’accaduto indaga la Polizia Stradale: alla guida dell’auto un uomo di 76 anni che abita in paese ed è ora indagato per lesioni stradali gravissime. Il conducente si è subito fermato a prestare soccorso, mentre l’amico e coetaneo che era con lei (sotto shock) è stato il primo ad allertare il 112.

Tempo pochi minuti e sul posto già c’erano l’automedica e un’ambulanza del Cosp di Nave: la ragazza è stata trasferita d’urgenza al pediatrico del Civile, ricoverata in codice rosso: attualmente è in Rianimazione, in prognosi riservata. Gli amici, i genitori, i compagni di scuola: tutto il paese adesso fa il tifo per lei.