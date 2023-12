Terribile ‘volo’ con l’auto nella scarpata: grave una coppia

Un volo di una decina di metri nella scarpata mentre in auto stavano percorrendo la Statale 469 tra Castro e Pianico, nella Bergamasca. È quanto accaduto a una coppia di Esine - 32 anni lei, 49 lui - nella serata di giovedì 28 dicembre: estratti dalle lamiere accartocciate dell’Audi, sono stati poi trasferiti d’urgenza in ospedale. L’uomo è stato trasportato in eliambulanza al Civile di Brescia; la donna è stata portata, a bordo di un’autolettiga, al Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Le loro condizioni sarebbero gravi, ma non sarebbero in imminente pericolo di vita. Stando a quanto ricostruito, il 49enne che era alla guida avrebbe perso il controllo, per cause da chiarire, mentre affrontava una curva: l’Audi avrebbe prima invaso l’opposta corsia, poi avrebbe divelto il guardrail, infine è piombata nella scarpata sottostante. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco di Lovere e Clusone.