Fuori strada con l'auto, investe un pedone e poi vola sulla rotonda

Incredibile incidente domenica pomeriggio sulla Strada provinciale 572 Desenzano-Salò. Una Chevrolet di grossa cilindrata, che viaggiava verso Desenzano, poco prima delle 15 ha perso aderenza ed è finita fuori strada, sul marciapiede: qui ha investito un pedone, grave in ospedale, e ha poi centrato (e abbattuto) un muretto, per concludere infine la sua folle corsa con un volo di diversi metri sulla rotatoria del West Garda, a Padenghe. L'auto è rimasta con le ruote all'aria e i due occupanti – conducente e passeggero – incastrati tra le lamiere e liberati solo grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco.

Due i feriti, uno è grave

Non pochi i disagi alla viabilità, in un tratto stradale sempre molto frequentato. I rilievi del caso e la gestione del traffico sono stati affidati agli agenti della Polizia Locale della Valtenesi: il conducente del veicolo, come da prassi, è stato sottoposto ad alcol test ma è risultato negativo. Ad avere la peggio il pedone investito, un uomo di circa 60 anni di nazionalità straniera: è stato soccorso dai sanitari dell'automedica e di Valtenesi Soccorso (i primi a intervenire) e trasferito d'urgenza al Civile, dove in serata è stato operato. Non è in pericolo di vita ma avrebbe riportato serie lesioni e varie fratture.

È stato ricoverato in ospedale, trasportato alla Poliambulanza da un'autolettiga di Garda Emergenza, anche il 53enne (straniero pure lui) a bordo della Chevrolet come passeggero: per lui ferite più lievi e un ricovero in codice giallo. Illeso invece il conducente della vettura. Proseguono gli accertamenti della Polizia Locale per far luce sulla dinamica. Immagini e video del pauroso incidente sono già virali sui social.