Ragazzo si schianta in moto contro un'auto: stava andando a scuola

Si sono vissuti attimi di grande apprensione, per il 18enne di Polpenazze protagonista – suo malgrado – di un incidente in moto all'altezza del cimitero di Padenghe.

Erano circa le 7.40 di ieri, venerdì 24 marzo, quando il giovane si è schiantato lungo via Metelli contro un'auto, la quale si stava immettendo sulla carreggiata da una piazzola di sosta laterale. Il ragazzo, che stava andando a scuola verso Desenzano, è poi caduto rovinosamente sull'asfalto.



Subito è stato dato l'allarme al 112 e sul posto si sono precipitate due autolettighe. I sanitari hanno preso in cura il ferito e lo hanno accompagnato alla Poliambulanza, dov'è stato ricoverato in codice giallo. Ancora da accertare le responsabilità del sinistro, su cui sono in corso le indagini degli agenti della polizia locale dell'Unione Comuni della Valtenesi.