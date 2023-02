Provoca un incidente e scappa: era alla guida senza avere la patente

Svelato l'arcano sul pauroso incidente di Ospitaletto avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 gennaio: come scrive il Giornale di Brescia, non si sarebbe trattato di un sinistro senza il coinvolgimento di altri veicoli, come inizialmente si pensava, ma di un tamponamento provocato da una seconda vettura. Il conducente si sarebbe allontanato senza prestare soccorso per far perdere le sue tracce.

Nello schianto era rimasta coinvolta una Renault Clio, guidata da una ragazza di 27 anni, finita contro un palo della luce con danni ingenti e (per fortuna) solo ferite lievi. Ma non è stato un incidente autonomo: la Clio sarebbe stata infatti tamponata dalla Bmw serie 3 guidata da un ragazzo di 28 anni di origini marocchine.

Individuato e denunciato

Il giovane si sarebbe allontanato dal luogo dell'incidente, sperando di farla franca. Ma gli accertamenti della Polizia Stradale di Desenzano e della Polizia Locale di Ospitaletto in poche settimane hanno permesso di ricostruire dinamica e vicenda. Questo grazie ai danni riscontrati sulla vettura incidentata, e dalle immagini raccolte dalle telecamere esterne di un'azienda privata. Il fuggitivo è stato raggiunto a casa: già noto alle forze dell'ordine, era alla guida dell'auto senza avere la patente, ed è stato denunciato anche per omissioni di soccorso e dichiarazioni mendaci (sentito dagli agenti, aveva negato di aver mai percorso quel tratto di strada, quella notte).