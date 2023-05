Camion perde il carico, traffico nel caos: oltre 9 km di coda

Mattinata infernale, quella di oggi (lunedì 22 maggio) lungo l’autostrada A4, soprattutto per chi viaggia in direzione di Verona. Poco dopo le 11, un camion ha sbandato mentre affrontava una curva: l'intero carico si è riversato sulla carreggiata, occupando tutte le corsie. È accaduto nel tratto compreso tra Ospitaletto e il bivio per l'A21 che è rimasto chiuso per oltre 30 minuti, poi, verso le 12, sono state riaperte due corsie.



Non si registrano feriti, per fortuna, ma le conseguenze per la viabilità sono invece pesantissime: si registrano code di oltre 9 chilometri in direzione della città.