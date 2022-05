Moto si schianta contro il muro di una cascina, muore ragazzo di 20 anni

Un ragazzo di 20 anni è stato trovato senza vita nella prima mattinata di giovedì, in via Edmondo De Amicis a Orzinuovi. Vittima di un tragico schianto in moto, presumibilmente avvenuto nella serata di mercoledì, il suo corpo era stato sbalzato lontano dalla strada, oltre la recinzione di una cascina disabitata. La moto, invece, era all'interno di un canale: impossibile per gli automobilisti di passaggio accorgersi del drammatico incidente e dare l'allarme.

A trovare il cadavere del 20enne, verso le 8.30 di giovedì, sono stati i carabinieri: lo stavano cercando da ore, dopo l'allarme lanciato all'alba dai familiari. Il ragazzo (abita a Orzinuovi) era infatti uscito di casa mercoledì sera in sella alla sua moto da cross e non era più rincasato. Quando i genitori si sono accorti che non era nel suo letto, si sono rivolti ai militari, per denunciare la scomparsa.

Le ricerche sono scattate immediatamente, poche ore dopo - purtroppo - il più terribile degli epiloghi. Gli accertamenti sono ancora in corso, ma ci sarebbero pochi dubbi sull'accaduto: il 20enne avrebbe perso il controllo della sua 'due ruote' mentre percorreva via De Amicis, finendo per schiantarsi contro il muro di una cascina.

Un impatto devastante: la moto da cross è piombata nel canale che scorre a fianco della strada, mentre il giovane è stato sbalzato per diversi metri, finendo contro la ringhiera dello stabile. Quando i militari lo hanno trovato, per lui non c'era ormai più nulla da fare.