Passeggiano con il cane, investiti da un pirata della strada: gravissimi in ospedale

Coppia bresciana investita a Treviso, arrestato il pirata della strada: dovrà rispondere di lesioni personali stradali gravissime, fuga dopo l'incidente e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti su alcol e droga. Si tratta di un uomo di 51 anni, preso dai carabinieri nella notte tra sabato e domenica. L'incidente poco prima delle 22 di sabato, a Onigo di Pederobba: alla guida della sua Ford, il 51enne avrebbe investito una coppia residente in provincia di Brescia (ma a quanto pare domiciliata nel Trevigiano).

L'investimento e la fuga

I due, in visita a parenti per il weekend, stavano passeggiando in strada con il cane quando l'auto li ha travolti entrambi, lasciandoli sull'asfalto. Il presunto pirata si è allontanato dal luogo dell'incidente, abbandonando poi la vettura in un casolare a pochi chilometri di distanza. I militari dell'Arma, arrivati sul posto insieme ai Vigili del Fuoco e all'elisoccorso del Suem, hanno subito avviato le ricerche. Il 51enne nel frattempo era tornato a casa ma tempo poche ore è stato individuato e raggiunto dai carabinieri.

L'uomo, come detto, si è pure rifiutato di sottoporsi ai test di alcol e droga: la sua auto è stata sequestrata, lui arrestato ma rimesso subito in libertà non sussistendo ulteriori esigenze cautelari. La Procura di Treviso ha aperto un'inchiesta. I due bresciani investiti sono stati ricoverati in gravi condizioni negli ospedali di Montebelluna e Treviso, entrambi con riserva di prognosi.