Incidente in monopattino, muore in ospedale: Omar aveva solo 18 anni

È morto in ospedale, dopo una settimana di agonia, il 18enne Omar Khalaf: venerdì scorso (8 settembre) era rimasto coinvolto in un incidente in monopattino su cui ancora ci sono tanti, troppi aspetti da chiarire. Era stato avvistato a terra, in gravi condizioni, dal alcuni passanti che avevano subito allertato il 112: trasferito d'urgenza al Civile di Brescia, qui è rimasto – ricoverato nel reparto di Rianimazione – per poco meno di una settimana, fino al tragico epilogo all'alba di giovedì.

Le indagini sull'incidente

L'incidente si sarebbe verificato in Via Mancino a Lonato del Garda, in quel tratto Strada provinciale 25: sembra che il povero Omar stesse tornando a casa dopo aver passato una serata con gli amici. Ma qualcosa all'improvviso è andato storto: l'ipotesi è che Omar Khalaf possa essere caduto da solo battendo con violenza sull'asfalto, magari dopo aver urtato il marciapiede. Ma gli agenti della Polizia Stradale di Desenzano, a cui sono stati affidati i rilievi, non escludono nemmeno che nell'incidente possa essere coinvolto un secondo veicolo (auto o moto che sia).

Fosse così, si tratterebbe di un caso di omissione di soccorso: gli accertamenti proseguono anche nella direzione (ribadiamo: solo ipotetica) di un pirata della strada che sarebbe fuggito senza fermarsi. Non sarà facile: in quella zona non ci sarebbero telecamere. Ma le ferite riportate dal ragazzo e i danni rilevati sul monopattino serviranno sicuramente a far luce sulla vicenda.

Chi era Omar Khalaf

Omar Khalaf abitava a Centenaro di Lonato con i genitori. Originario di Shibin El Kom, Egitto, da tanti anni viveva sul Garda insieme alla famiglia. Un dolore straziante per mamma e papà, parenti e amici: a decine i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore, in attesa che venga resa nota la data di un ultimo saluto. Sognava un bel futuro, il povero Omar: aveva studiato al Cfp di Castiglione e al Cfp di Rivoltella.