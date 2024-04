L'auto fa inversione, la moto si schianta: Giuseppe è morto sul colpo

È Giuseppe Romano la vittima del tragico incidente in moto avvenuto verso le 9.40 di martedì mattina, lungo la Provinciale 66 a Ghedi. Guardia giurata di 61 anni, era originario della Campania ma residente a Brescia, da qualche tempo si era trasferito a Ghedi.

La dinamica

Stando a quanto ricostruito finora, sembra che il 61enne stesse procedendo in direzione di Castenedolo, quando – a circa mezzo chilometro dall'ingresso della base militare – si è trovato davanti la Fiat Punto di una 70enne, che stava effettuando inversione di marcia; in quel momento era in corso la manifestazione antimilitarista, contro la visita degli studenti all'aerobase.

Sembra che la moto, una Kawasaki Ninja 600, stesse procedendo a velocità sostenuta: Romano ha cercato di frenare, ma ha perso il controllo del mezzo, scivolando sull'asfalto una cinquantina di metri prima dell'auto, finendo poi per schiantarsi contro la portiera destra. L'impatto, terribile, non gli ha lasciato scampo: è morto sul colpo.

Sotto shock la donna al volante della Punto. Doveva partecipare alla manifestazione pacifista: pare che un agente non le abbia permesso di parcheggiare lì vicino e aveva perciò deciso di fare inversione. Dopo aver fatto passare un veicolo, ha iniziato la manovra non accorgendosi del biker in arrivo, probabilmente anche a causa della velocità con cui stava viaggiando la moto.