Va alla manifestazione, fa inversione e centra una moto: così è morto il biker

È un 60enne di casa a Ghedi, ma originario della Campania, la vittima del tragico incidente avvenuto nella mattinata di oggi (martedì 16 aprile) lungo la strada provinciale 66, nei pressi dell'aeroporto militare di Ghedi. Stando a una prima ricostruzione, l’uomo - classe 1963 - era in sella a una moto Kawasaky quando un’utilitaria, che procedeva nell’opposto senso di marcia, lo ha colpito in pieno.

Al volante una donna di 50 anni: pare fosse diretta proprio alla base aerea Luigi Olivari per prendere parte al presidio di protesta, indetto da alcuni gruppi pacifisti della provincia, contro la partecipazione di alcune scolaresche all’evento - esibizione della pattuglia acrobatica Frecce Tricolori. L’automobilista avrebbe invaso l’opposta corsia durante una manovra di inversione, finendo per centrare la moto della vittima.

Un impatto terribile, che non ha lasciato scampo al 60enne, sbalzato dalla sella e poi caduto rovinosamente a terra: è morto sul colpo. Vano, purtroppo, ogni tentativo di soccorso da parte degli uomini del 118, sopraggiunti con un'ambulanza e due automediche.

I primi ad intervenire sono stati i carabinieri, già sul posto proprio per vigilare sulla manifestazione di protesta: i rilievi e gli accertamenti sono però stati affidati alla polizia locale di Ghedi. La moto e l’auto sono state sequestrate, come da prassi. Il magistrato di turno non ha disposto l’autopsia e la salma è già a disposizione dei familiari.