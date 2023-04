Auto una piomba sul marciapiede e travolge due ragazzini in bici

Travolti da un'auto piombata all'improvviso sul marciapiede mentre erano in sella alle loro bici. È quanto accaduto a un 15enne e a un 17enne verso le 22 di martedì 5 aprile: i due ragazzini sono stati loro malgrado coinvolti in una spaventosa carambola avvenuta lungo via Nazionale a Malonno. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri del Radiomobile di Breno, che si sono occupati dei rilievi, un'auto non avrebbe rispettato uno stop, finendo per centrare in pieno un'altra macchina. A seguito dell'impatto, uno dei due veicoli è finito sul marciapiede, travolgendo i due ragazzini in bici.

Per il più piccolo dei due si è temuto il peggio, tanto che la centrale operativa del 112 ha inviato sul posto un'eliambulanza. Per fortuna, il 15enne non avrebbe perso i sensi: dopo le prime cure è stato trasferito, a bordo dell'elicottero del 118, al pronto soccorso pediatrico del Civile di Brescia dov'è stato ricoverato in codice giallo. L'amico di 17 anni se la sarebbe cavata con traumi e ferite di lieve entità ed è stato portato all'ospedale di Esine. Nulla di grave per i due automobilisti, un uomo di 30 e una donna di 33 anni: entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Edolo e dimessi dopo le medicazioni del caso.