Schianto frontale, auto abbatte un palo della luce: 5 feriti e strada chiusa

Pauroso schianto sulla Maddalena: due le vetture coinvolte, cinque i feriti di cui 4 ricoverati in ospedale, un palo della luce abbattuto, la strada chiusa per ore, fino a sera. È il bilancio dell'incidente andato in scena domenica poco prima delle 13 in Via San Gottardo, all'altezza del settimo tornante. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Brescia, intervenuta per i rilievi, una Fiat Barchetta e una Mercedes Gle coupè si sono scontrate (quasi) frontalmente dopo la curva, forse per un'invasione di corsia.

Cinque i feriti, 4 in ospedale

Nella carambola la Mercedes è stata sbalzata contro il palo della luce, abbattuto e finito in mezzo alla strada. Cinque le persone a bordo dei due mezzi, tra cui due ragazzini di 13 (femmina) e 15 anni (maschio): feriti anche i genitori di 50 e 53 anni e una giovane donna di 36. I feriti per fortuna non sono gravi: sono stati ricoverati in codice giallo e verde al Civile e alla Poliambulanza.

Sul posto ambulanze della Croce Bianca e del Cosp di Flero, i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Brescia che hanno lavorato a lungo per la messa in sicurezza della carreggiata. La strada è rimasta chiusa quasi fino alle 19: tanti i disagi alla viabilità, in una trafficata domenica di sole.