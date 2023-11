Strada chiusa dopo il frontale, ma lei vuole passare e rischia di travolgere gli agenti

Prima il violento frontale, con due auto andate praticamente distrutte e un ferito, poi la vita dei poliziotti e dei vigili del fuoco messa a repentaglio dalle manovre spericolate e azzardate di una donna. L'automobilista, stufa di restare ferma in colonna, ha oltrepassato la coda di veicoli e il blocco imposto dalla Locale, rischiando così di travolgere gli agenti impegnati nei rilievi.

È la cronaca di quanto successo nella mattinata di ieri, giovedì 9 novembre, lungo la strada Provinciale 668 a Leno. Poco prima delle 8, una Volkswagen Polo avrebbe invaso l’opposta corsia, finendo per scontrarsi frontalmente con un’altra macchina. Un impatto violento che ha coinvolto anche una terza auto. Per fortuna, non si sono registrati feriti gravi. Ad avere la peggio sarebbe stato il 62enne alla guida della Polo: avrebbe riportato seri traumi ed è stato ricoverato, in codice giallo, alla cincia Poliambulanza di Brescia.

"Ho fretta di andare a casa"

La Provinciale è stata immediatamente chiusa, come da prassi, per consentire ai sanitari del 118, ai vigili del fuoco e alla polizia locale di occuparsi dei soccorsi, della messa in sicurezza del tratto di strada e dei rilievi. Operazioni di routine che hanno rischiato di finire male, malissimo. Un’auto ha infatti ignorato il momentaneo divieto di passaggio: compiendo una serie di manovre azzardate, ha superato tutti gli altri veicoli in coda fino ad arrivare nel punto esatto in cui si è verificato l’incidente. La donna al volante non si sarebbe fermata nemmeno davanti alla scena dello schianto, rischiando di travolgere gli agenti che erano di spalle e si stavano occupando delle misurazioni di rito. Ostinata a procedere, a qualsiasi costo: pure quando i poliziotti sono ‘saltati’ sul cofano della macchina lei non si sarebbe fermata.

"Ho fretta di andare a casa", avrebbe, anzi, ripetuto a gran voce l’automobilista. Per bloccarla sono intervenuti i vigili del fuoco: hanno aperto la portiera e poi estratto le chiavi dal cruscotto, arrestando così la marcia dell’auto. La donna alla guida è stata identificata: l'eccessiva fretta rischia di costarle una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.