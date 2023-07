La moto sorpassa i mezzi in coda, un'auto svolta e la centra in pieno

Il più classico degli incidenti quando c'è di mezzo una coda di veicoli che procede a passo d'uomo, una moto che sorpassa e un'auto che svolta a sinistra. È successo anche nella giornata di ieri, sabato 8 luglio, in Vallesabbia, a Lavenone, lungo la strada statale 237.

L'incidente si è verificato attorno alle 09:30 in località Romanese, nei pressi dello svilcolo per il centro commerciale Cpf80 e del Mercatone della scarpa. Nella fila di veicoli in coda c'era una Renault Clio che a un certo punto ha svoltato a sinistra per entrare nella zona commerciale. Nel frattempo però sopraggiungeva una motocicletta in sorpasso, il cui conducente non si è accorto della freccia della Clio.

Inevitabile lo scontro, violento. Sbalzati dalla due ruote, i motociclisti sono finiti nel prato a fianco della strada. Ferito, in maniera meno grave (grazie allo scoppio dell'airbag), anche il conducente della Clio, un 53enne di Nozza di Vestone. Per soccorrere le tre persone coinvolte nel sinistro è atterrata sul posto l'eliambulanza decollata da Verona. In tre sono stati portati in Poliambulanza a Brescia, l'automobilista e i due sulla moto, un 28enne e una 25enne di Chieve, in provincia di Cremona.