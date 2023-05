Tragico incidente in moto: Kevin Tebaldi è morto a soli 18 anni

"Ciao Kevo, non riesco ancora a realizzare che tu sia volato via. Mi manchi già tantissimo, fai buon viaggio". E ancora: "Ciao Kevin. Grazie per averci regalato i tuoi sorrisi". Sono solo alcuni dei numerosissimi messaggi di cordoglio arrivati in queste ore alla famiglia per la scomparsa del giovane Kevin Tebaldi, morto a soli 18 anni in un tragico incidente stradale. Abitava a Grone, nella Bergamasca, con i genitori e la sorella.

La tragedia

La tragedia si è consumata nella tarda serata di venerdì a Trescore Balneario. Kevin era in sella alla sua moto Husqvarna 125, in compagnia di un'amica di 14 anni, quando lungo la Strada statale 42 si è schiantato con un'auto che viaggiava in direzione opposta, guidata da un milanese risultato positivo all'alcol test (e già denunciato per omicidio stradale). I due giovanissimi in sella alla moto sono stati sbalzati sull'asfalto: grave ma non in pericolo di vita la ragazzina, morto sul colpo invece il povero Kevin.

Il funerale

A poca distanza da lui, beffardo destino, c'era la sorella: era in auto col fidanzato, in coda tra le auto ferme - erano circa le 23 - proprio a causa dell'incidente in cui è rimasto coinvolto il fratello. Nulla da fare, purtroppo: rianimato a lungo senza successo, troppo gravi le ferite riportate. La salma è stata ricomposta e affidate alle onoranze funebri Bonomelli: Kevin Tebaldi lascia nel dolore il papà Giuliano, la mamma Catia, la sorella India, gli zii e i cugini. Lunedì pomeriggio il funerale nella chiesa parrocchiale di Grone.