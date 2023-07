Frontale tra auto nella notte: 3 feriti, gravissima una donna

Pauroso schianto frontale nella tarda serata di giovedì a Isorella, in Via Gottolengo, praticamente di fronte all'isola ecologica: due auto, una Opel Astra station wagon e una Mercedes Classe C, si sono scontrate probabilmente a causa dell'invasione di corsia di uno dei due mezzi, su cui sono in corso accertamenti per rilevare eventuali responsabilità.

Nell'incidente, avvenuto poco dopo le 22, sono rimaste ferite tre persone: uomo e donna a bordo della Mercedes, il conducente della Opel. La donna ha avuto la peggio: sarebbe sempre rimasta cosciente ma è stata ricoverata in codice rosso alla Poliambulanza, trasferita in ospedale in elicottero. Le sue condizioni sono gravi.

Sul posto ambulanze, pompieri e polizia

Nello schianto feriti anche due uomini di 42 e 44 anni: uno di loro, alla guida della Opel, è rimasto incastrato tra le lamiere della sua auto. I vigili del fuoco ci hanno messo più di mezz'ora per liberarlo. Entrambi i feriti sono stati ricoverati in codice giallo, al Civile e alla Poliambulanza. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale di Desenzano: oltre ai Vigili del Fuoco, arrivati sempre da Desenzano, sul posto anche l'automedica e ambulanza di Croce Bianca e Croce Rossa, l'elisoccorso decollato da Brescia.