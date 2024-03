Spaventoso incidente stradale: feriti mamma, papà e neonato di 2 mesi

Tre feriti nell'incidente, mamma e figlio di appena 2 mesi soccorsi dall'eliambulanza decollata da Brescia: è successo domenica mattina sull'autostrada A21 all'altezza di Monticelli d'Ongina, provincia di Piacenza, tra i caselli di Caorso e Castelvetro. Per cause in corso di accertamento – i rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale di Cremona – il papà alla guida della vettura ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il guardrail laterale.

Coinvolta un'intera famiglia

Nell'impatto il mezzo è poi carambolato nell'aiuola spartitraffico, senza però coinvolgere altri veicoli. Poco prima delle 11.30 la chiamata al 112: la centrale operativa di Areu, come detto, oltre ad ambulanza e automedica ha inviato sul posto anche l'elisoccorso di Brescia, oltre ai Vigili del Fuoco in forze e alla Polstrada. Coinvolta nell'incidente una famiglia di origini egiziane: ad avere la peggio la giovane madre, ricoverata in ospedale a Parma insieme al figlio piccolo, ferito solo in modo lieve. La donna è ancora in prognosi riservata: è invece fuori pericolo il marito, ricoverato in ospedale a Cremona. Non pochi i disagi al traffico: chiusa per ore la corsia in direzione Brescia.