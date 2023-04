Travolto da un'auto all'incrocio: veterinario muore in ospedale

Bagnolo San Vito (Mn) piange la tragica scomparsa di Giancarlo Baboni, ex veterinario di 83 anni deceduto dopo essere stato investito in bicicletta, nella mattinata di sabato 21 aprile.

Titolare di un allevamento di suini, Baboni è stato travolto da una Fiat Punto all'incrocio tra via Matteotti e via Tazzoli (dinamica e cause sono ancora al vaglio della polizia locale).



Soccorso da un'équipe medica del 118, l'anziano è stato portato in ospedale con un gravissimo trauma cranico, ma è spirato poco dopo il ricovero.



Illeso – ma sotto shock per l'accaduto – l'uomo di 55 anni al volante dell'auto, che ha collaborato con gli agenti per cercare di ricostruire quanto avvenuto.