Scontro con la macchina dei carabinieri, auto si ribalta su marciapiede

Scontro con la macchina dei carabinieri, auto si ribalta sul marciapiede: due feriti tra cui un militare. È successo giovedì mattina a Ghedi, poco dopo le 9 in Via Circuito Sud: per cause ancora in corso di accertamento, un’Audi guidata da un 45enne ha invaso la corsia opposta di marcia centrando in pieno una gazzella dei carabinieri.

L’incidente

Nella carambola la vettura si è ribaltata ed è finita a ruote all’aria sulla pista ciclopedonale che costeggia la carreggiata. L’allarme è stato lanciato in codice rosso, poi per fortuna subito ridimensionato: ferito nello schianto, insieme al conducente dell’Audi, anche un carabiniere di 45 anni. Sono stati entrambi ricoverati in codice giallo all’ospedale di Manerbio: sul posto l’automedica e due ambulanze di Croce Rossa e Croce Bianca, oltre ai Vigili del Fuoco.