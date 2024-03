Auto sbanda, sale sul marciapiede e piomba nel giardino di una casa

L’auto ha sbandato improvvisamente, piombando prima sul marciapiede e poi, dopo avere sfondato una recinzione, nel giardino di una casa. Spaventoso incidente nel pomeriggio di ieri, sabato 9 marzo, a Gavardo. Per fortuna non si registrano feriti: sul marciapiede non passava nessuno e i proprietari dell’abitazione non si trovavano in giardino.

È accaduto, poco dopo le 16, lungo via Andrea Gosa: stando a quanto ricostruito dall’aggregazione di polizia locale della Valsabbia, il 24enne al volante avrebbe perso il controllo della macchina a causa di un guasto meccanico. Come detto, l’auto è prima salita sul marciapiede, poi ha sfondato la recinzione di una villetta ed ha terminato la sua corsa in giardino.

Per il giovane al volante, un 24enne, un forte shock ma nulla di grave: è stato accompagnato all’ospedale di Gavardo, per alcuni accertamenti, dai volontari di Roè Volciano sopraggiunti con un’ambulanza. Oltre ai sanitari e alla polizia locale, che si è occupata dei rilievi, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco.