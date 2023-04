Paurosa carambola sulla Statale: un ferito grave e caos traffico

La strada Statale 45bis è chiusa, in entrambi i sensi di marcia, tra Gavardo e Villanuova sul Clisi e la viabilità è in tilt da alcune ore. L'interruzione del traffico, e la deviazione dei veicoli sulle strade secondarie, si è resa necessaria per consentire prima le operazioni di soccorso poi quelle di rimozione dei mezzi coinvolti nell'incidente avvenuto, poco dopo le 7 di oggi (mercoledì 5 aprile), in territorio di Gavardo.

Stando alle prime informazioni trapelate due auto e un camion si sono scontrati violentemente: dopo l'impatto, una delle due macchine e il mezzo pesante sono usciti di strada, finendo la corsa nella piccola scarpata che costeggia la Statale.

Ad avere la peggio è stato l'uomo di 39 anni, residente in città, che era al volante del camion: è stato estratto dalle lamiere della cabina del mezzo pesante dai vigili del fuoco e poi affidato alle cure dei sanitari del 118. Le sue condizioni sarebbero critiche: è stato trasferito d'urgenza, a bordo dell'eliambulanza, al Civile di Brescia, e poi ricoverato in codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita e non avrebbe mai perso conoscenza. Meno gravi le ferite riportate dagli automobilisti coinvolti nella spaventosa carambola: entrambi sono stati trasportati, in ambulanza, all'ospedale di Gavardo e poi ricoverati in codice giallo.

La dinamica è ancora al vaglio della polizia stradale di Salò che si sta occupando dei rilievi e della gestione del traffico.