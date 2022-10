Moto fuori strada in curva, ragazzino sbalzato in una scarpata

Brutto incidente per un ragazzino di casa sul Lago di Garda: è stato sbalzato dalla sella della sua moto, finendo in una scarpata adiacente alla strada. Lo schianto è avvenuto nel pomeriggio di domenica 30 ottobre, a Gargnano: per cause al vaglio della polizia stradale di Salò, il 17enne ha perso il controllo della due ruote mentre affrontava una curva della Provinciale 9, la strada che porta in località Navazzo. Sbalzato dalla sella, dopo l’impatto con una siepe, è ‘volato’ a terra finendo in una scarpata.

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata poco prima delle 16: sul posto è intervenuta un’ambulanza del gruppo volontari del Garda di Salò. Dopo le prime cure, il ragazzino è stato trasferito all’ospedale di Gavardo. Per lui un forte spavento, ma pare - fortunatamente - traumi non di grave entità: il ricovero è avvenuto in codice giallo.