Sulla rampa d'accesso scontro tra auto e fiorino: due uomini in ospedale

Un uomo incastrato con le gambe nelle lamiere del furgoncino distrutto, l'altro con con traumi al torace e danni alla clavicola. Questo l'esito di un violento scontro frontale verificatosi nel pomeriggio di ieri, sabato 11 novembre, lungo la rampa di accesso all'autostrada A21 nello svincolo Pontevico-Alfianello.

Erano le 15:21 quando è partito l'allarme al 112. Alla guida dei due veicoli coinvolti - una Volkswagen e un fiorino di una ditta - due uomini di 51 e 48 anni. Massiccia la presenza di mezzi di soccorso inviati sul luogo dell'incidente: un'ambulanza da Manerbio, una dalla sede della Croce Bianca di Pontevico, l’elisoccorso alzatosi in volo dall’aeroporto di Montichiari. Oltre a questi, il supporto dei Vigili del fuoco del distaccamento di Verolanuova, l’Ats di Cremona e i Carabinieri della Compagnia di Verolanuova.

Una volta prelevati i feriti, uno è stato trasferito in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia, l’altro è stato portato in eliambulanza, in codice rosso, al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La rampa di accesso all'autostrada in direzione Brescia e l’uscita della stessa per Pontevico sono state chiuse alla viabilità per alcune ore.