Finisce con l'auto nel canale: salvata da un coraggioso camionista

Le ha salvato la vita con un tuffo nelle acque gelide, poi se n'è andato come se nulla fosse: ancora non si sa chi è l'eroe silenzioso che giovedì mattina ha recuperato la donna di 42 anni finita in un canale con la sua auto, dopo aver perso il controllo della vettura sulla Strada provinciale 24 probabilmente a causa di una lastra di ghiaccio sull'asfalto.

Il camionista coraggioso

Il mezzo, come detto, è finito dritto nel fosso colmo d'acqua, con le ruote all'aria. Ma il destino ha voluto che proprio in quel momento, sul tratto di Provinciale che da Casalromano, Mantova, porta a Cadimarco, Fiesse, transitasse il camionista coraggioso. Ha fermato il suo camion, è sceso dall'abitacolo e senza pensarci si è tuffato in acqua. Ha tirato fuori la donna dall'acqua, mentre altri automobilisti di passaggio avevano già allertato i soccorsi.

Uscito dall'acqua, a detta di testimoni, si è cambiato ed è ripartito: di lui, per il momento, ancora nessuna traccia. Sulla dinamica dell'incidente stanno intanto indagando i Carabinieri. Sul posto, oltre ai militari, anche i Vigili del Fuoco e un'ambulanza dell'Anc Valle del Chiese, postazione di Gambara, che ha provveduto al trasferimento in ospedale della donna ferita: è stata ricoverata in codice giallo alla Poliambulanza.