Schianto nella notte sulla Statale: furgone salta il guardrail e si ribalta nella scarpata

Ancora un pauroso schianto lungo la statale che attraversa la Valcamonica. A poche ore dalla terribile carambola avvenuta giovedì sera a Braone, le sirene delle ambulanze e dei vigili del fuoco si sono udite sulla Ss 42, una decina di chilometri più a Sud. In piena notte un furgone che viaggiava in direzione di Darfo Boario Terme è uscito di strada, all’altezza del Bar Sosta di Esine, finendo per ribaltarsi nella scarpata sottostante.

Miracolati i due uomini - di 31 e 41 anni - che viaggiano a bordo del veicolo: sarebbero usciti dall’abitacolo praticamente incolumi. Dopo l’allarme, lanciato verso mezzanotte e trenta, sono sopraggiunte due ambulanze, e i vigili del fuoco. Il 31enne e il 41enne sono stati trasportati all’ospedale di Esine per gli accertamenti del caso: entrambi sarebbero stati dimessi dopo poche ore.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri, intervenuti per gli accertamenti di rito: stando a una prima ricostruzione, nessun altro veicolo è stato coinvolto. Per cause da accertare, il furgone avrebbe sbandato improvvisamente, saltando il guardrail per poi ruzzolare nella scarpata.